बुढ़ापे में एक बार फिर अमेरिका जाएगी अनुपमा? ये रहा सबूत
Shivani Duksh
| Apr 27, 2025
हाल ही में सीरियल अनुपमा में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से ही अनुपमा के अमेरिका जाने की बात होने लग गई है.
दरअसल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अनुपमा को पता चलेगा कि पंखुड़ी जिंदा है.
अनुपमा राघव को बताएगी कि पंखुड़ी अमेरिका में रह रही है, अनुपमा का ये डायलॉग फैंस का ध्यान खींच रहा है.
लोग कह रहे हैं कि शायद एक बार फिर से अनुपमा को अमेरिका जाने का मौका मिलने वाला है.
अनुपमा ने फैसला किया है कि वो राघव और पंखुड़ी को मिलाकर रहेगी. ये ख्याल मन में आते ही फैंस के बीच हंगामा मच गया है.
फैंस पूछ रहे हैं कि क्या राजन शाही एक बार फिर से अनुपमा की कहानी अमेरिका में शुरू करेंगे.
गौरतलब है कि इस बार अनुपमा पराग और बा को कोर्ट में घसीटने वाली है. अनुपमा कोर्ट में साबित कर देगी कि पंखुड़ी जिंदा है.
ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पंखुड़ी से मिलने के लिए अनुपमा और राघव क्या क्या जतन करने वाले हैं.
