छपरी ड्राइवर बनकर इन सितारों ने बटोरी TRP, किसी ने चलाई टैक्सी तो किसी ने उड़ाया ऑटो

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 13, 2024

टीवी के कई ऐसे शोज हैं जिनमें ऑटो रिक्शा चलाकर टीआरपी बटोरी गई है।

Source: Instagram

उड़ने की आशा में सचिन भी एक ड्राइवर बनकर सबपर धौंस जमाता है।

Source: Instagram

गुम है किसी के प्यार में भी अपने प्यार को पाने के लिए सई ड्राइवर बनी थी।

Source: Instagram

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका भी जेठालाल के लिए ऑटो ड्राइवर बन गए थे।

Source: Instagram

सावी की सवारी में सावी भी ऑटो ड्राइवर ही थी।

Source: Instagram

सीआईडी की टीम भी ऑटो में बैठकर धमाल मचा चुकी है।

Source: Instagram

अनुपमा में अनुपमा ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनने वाली है।

Source: Instagram

अनुपमा रुपए कमाने के लिए सागर का ऑटो रिक्शा चलाएगी।

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: ओटीटी पर मौजूद इन वेब सीरीज में कूट-कूटकर भरा है देशभक्ति का जज्बा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.