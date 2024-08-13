छपरी ड्राइवर बनकर इन सितारों ने बटोरी TRP, किसी ने चलाई टैक्सी तो किसी ने उड़ाया ऑटो
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
टीवी के कई ऐसे शोज हैं जिनमें ऑटो रिक्शा चलाकर टीआरपी बटोरी गई है।
Source:
Instagram
उड़ने की आशा में सचिन भी एक ड्राइवर बनकर सबपर धौंस जमाता है।
Source:
Instagram
गुम है किसी के प्यार में भी अपने प्यार को पाने के लिए सई ड्राइवर बनी थी।
Source:
Instagram
तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नट्टू काका भी जेठालाल के लिए ऑटो ड्राइवर बन गए थे।
Source:
Instagram
सावी की सवारी में सावी भी ऑटो ड्राइवर ही थी।
Source:
Instagram
सीआईडी की टीम भी ऑटो में बैठकर धमाल मचा चुकी है।
Source:
Instagram
अनुपमा में अनुपमा ऑटो रिक्शा ड्राइवर बनने वाली है।
Source:
Instagram
अनुपमा रुपए कमाने के लिए सागर का ऑटो रिक्शा चलाएगी।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: ओटीटी पर मौजूद इन वेब सीरीज में कूट-कूटकर भरा है देशभक्ति का जज्बा
अगली वेब स्टोरी देखें.