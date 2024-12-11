जल्द ही Anupama पर जल्द ही लगेगा ताला? Rupali Ganguly ने दिया हिंट

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 11, 2024

हाल ही में रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.

Source: Instagram

इस पोस्ट में रुपाली गांगुली ऑरेंज कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं.

रुपाली गांगुली ने अपने कमरे में बेड पर लेटकर खूब पोज दिए.

इस दौरान रुपाली गांगुली ने खुलासा किया कि वो एक नए सफर की तैयारी कर रही हैं.

रुपाली गांगुली की इस पोस्ट ने फैंस को चौंका दिया है. लोगों को लग रहा है कि सीरियल अनुपमा बंद होने वाला है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने रुपाली गांगुली से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं.

लोगों को लग रहा है कि गिरती टीआरपी के चलते राजन शाही अपने शो को बंद करने वाले हैं.

हालांकि रुपाली गांगुली ने अब तक भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है.

