जल्द ही Anupama पर जल्द ही लगेगा ताला? Rupali Ganguly ने दिया हिंट
Shivani Duksh
| Dec 11, 2024
हाल ही में रुपाली गांगुली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.
इस पोस्ट में रुपाली गांगुली ऑरेंज कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं.
रुपाली गांगुली ने अपने कमरे में बेड पर लेटकर खूब पोज दिए.
इस दौरान रुपाली गांगुली ने खुलासा किया कि वो एक नए सफर की तैयारी कर रही हैं.
रुपाली गांगुली की इस पोस्ट ने फैंस को चौंका दिया है. लोगों को लग रहा है कि सीरियल अनुपमा बंद होने वाला है.
सोशल मीडिया पर लोगों ने रुपाली गांगुली से तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं.
लोगों को लग रहा है कि गिरती टीआरपी के चलते राजन शाही अपने शो को बंद करने वाले हैं.
हालांकि रुपाली गांगुली ने अब तक भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है.
