सीरियल अनुपमा से शक्ति तक इन कैरेक्टर का आज तक नहीं मिला है रिप्लेसमेंट
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 27, 2024
शो 'अनुपमा' में सुधांशु पांडे वनराज के रोल में दिखे थे। उनके जाने के बाद कोई नया वनराज नहीं आया है।
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में नई अक्षरा भी मेकर्स को नहीं मिली थीं। मेकर्स को इस कैरेक्टर को ही खत्म करना पड़ा था।
Source:
Bollywoodlife.com
शो 'बालिका वधू' में शशांक व्यास जागिया के रोल में नजर आए थे। उनके जाने के बाद मेकर्स ने शो में कैरेक्टर को ही खत्म कर दिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में दया बेन का रोल दिशा वाकनी ने किया था । जिसके बाद मेकर्स इस रोल के लिए किसी को फाइनल नहीं कर पाए है।
Source:
Bollywoodlife.com
IMG-20240926-WA0028
Source:
Bollywoodlife.com
सीरियल 'लाडो 2' में अम्माजी का किरदार मेघना मलिक ने निभाया था। नई अम्माजी ना मिलने से मेकर्स को इस कैरेक्टर को खत्म करना पड़ा था।
Source:
Bollywoodlife.com
शो 'संजीवनी' में डॉक्टर शशांक गुप्ता के रोल में दिखे मोहनीश बहल का रिप्लेसमेंट भी मेकर्स को नहीं मिला था। जिसके चलते शो कुछ समय बाद बंद कर दिया गया था।
Source:
Bollywoodlife.com
'शक्ति' में विवियन डीसेना के रोल हरमन का भी रिपलेसमेंट नहीं मिला था। जिसके चलते मेकर्स को शो में लीप का सहारा लेना पड़ा था।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: यश चोपड़ा के इन फिल्मों को देखकर वीकेंड बन जाएगा शानदार
अगली वेब स्टोरी देखें.