अनुपमा समेत TV के इन 7 शोज में इस हफ्ते होगा महासंग्राम, फैलेगा रायता
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 12, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टीवी के किन शोज में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं।
Source:
Instagram
इस हफ्ते ढ़ेर सारे ड्रामे के बीच सवि और रजत की शादी हो जाएगी।
Source:
Instagram
इस हफ्ते झनक ट्रॉफी जीतकर अपना सपना पूरा करने वाली है।
Source:
Instagram
सीरियल कुंडली भाग्य में वरुण काव्या की जगह प्रीता के साथ शादी करने वाला है।
Source:
Instagram
सीरियल मिश्री में राघव मिश्री के मुंह पर नोटों की गड्डी मारने वाला है।
Source:
Instagram
शादी से पहले अभिरा को अरमान और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा।
Source:
Instagram
परिणीति में परी अपनी सौतन को पागलखाने के चक्कर लगवाने वाली है।
Source:
Instagram
आद्या घर आने से पहले अनुज और अनुपमा के सामने पहचान बदलकर जाएगी।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: सौतेली मां से दूर इस आलीशान घर में रहती हैं सारा अली खान
अगली वेब स्टोरी देखें.