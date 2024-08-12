अनुपमा समेत TV के इन 7 शोज में इस हफ्ते होगा महासंग्राम, फैलेगा रायता

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 12, 2024

अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टीवी के किन शोज में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं।

इस हफ्ते ढ़ेर सारे ड्रामे के बीच सवि और रजत की शादी हो जाएगी।

इस हफ्ते झनक ट्रॉफी जीतकर अपना सपना पूरा करने वाली है।

सीरियल कुंडली भाग्य में वरुण काव्या की जगह प्रीता के साथ शादी करने वाला है।

सीरियल मिश्री में राघव मिश्री के मुंह पर नोटों की गड्डी मारने वाला है।

शादी से पहले अभिरा को अरमान और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़ेगा।

परिणीति में परी अपनी सौतन को पागलखाने के चक्कर लगवाने वाली है।

आद्या घर आने से पहले अनुज और अनुपमा के सामने पहचान बदलकर जाएगी।

