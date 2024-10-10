इन 7 कारणों से गिरेगी अनुपमा की TRP, लीप के बाद बंद होगा शो?
Kavita
| Oct 10, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा की टीआरपी हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी गिर रही है.
आने वाले दिनों में शो की टीआरपी और ज्यादा तेजी से गिरती दिख सकती है.
मेकर्स इन दिनों शो में कई ऐसे ट्विस्ट लेकर आए हैं, जो दर्शकों को पसंद नहीं आया.
सीरियल से वनराज शाह के केरेक्टर को गायब हो गया, जो फैंस के लिए झटके जैसा था.
शो में एक बार फिर लीप आने वाला है, जो फैंस को बोरिंग लगा.
अनुपमा और अनुज की जोड़ी एक बार फिर टूट गई हैं.
आध्या एक बार फिर घर छोड़कर भाग जाएगी. ये ट्रैक ही लोग नहीं देखना चाहते.
सीरियल की स्टार कास्ट पूरी तरह बदलने वाली है, जो मेकर्स के लिए बड़ा चैलेंज है.
अनुज और अनुपमा की लव स्टोरी का ट्रैक खत्म होगा, जिस वजह से दर्शक भड़के हैं.
