'अनुपमा' में आध्या का किरदार निभाएगी 'उडारियां' की ये एक्ट्रेस
Shivani Duksh
| Oct 04, 2024
सीरियल अनुपमा में जल्द ही एक और एंट्री होने वाली है.
खबर है कि अलीशा परवीन अनुपमा में नजर आने वाली हैं.
अलीशा परवीन शो में आध्या का रोल निभाएंगी.
लीप के बाद अलीशा परवीन कहानी को आगे बढ़ाएंगी.
बताया जा रहा है कि अनुपमा में 15 साल लंबा लीप आने वाला है.
मेकर्स ने अलीशा परवीन के अलावा और भी कई अदाकाराओं को अप्रोच किया था.
इस लिस्ट में शिवांगी जोशी का नाम शामिल है.
अलीशा परवीन उडारियां में नजर आ चुकी हैं
