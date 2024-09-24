अनुज संग शादी करने से मना कर देगी अनुपमा, लीप के बाद पलटेगी कहानी
टीवी सीरियल अनुपमा में रोज एक नया ड्रामा देखने के लिए मिलता है।
इस बीच मेकर्स अनुपमा और अनुज की कहानी चला रहे हैं।
सीरियल में अनुज अनुपमा को शादी के लिए प्रपोज कर चुका है।
अब अनुज एक बार फिर अनुपमा से शादी करने की बात पूछेगा।
इस सवाल का जवाब अनुपमा काफी हैरान करने वाला देगी।
अनुपमा अनुज से शादी करने से इनकार कर देगी।
अनुपमा अनुज से बोलेगी कि उन दोनों का कृष्णा और रुकमणी ही क्यों बनना है?
अनुपमा आगे कहेगी कि वह दोनों राधा और कृष्णा बनकर भी तो रह सकते हैं।
अनुपमा से जुड़ी ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है।
शो में लीप आने की खबर है। ऐसे में फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या मेकर्स फिर दोनों को अलग कर देंगे।
