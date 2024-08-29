मॉडलिंग के दिनों में ऐसा दिखता था 'अनुपमा' का वनराज

टीवी सीरियल 'अनुपमा' फेम सुधांशु पांडे चर्चा का विषय बने हुए हैं।

बता दें, सुधांशु पांडे टीवी सीरियल 'अनुपमा' को छोड़ रहे हैं।

वहीं सुधांशु पांडे की मॉडलिंग की तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

20 या 21 साल की उम्र में सुधांशु पांडे एक मॉडल हुआ करते थे।

सुधांशु पांडे ने इंस्टाग्राम पर अपने मॉडलिंग के दिनों की एक तस्वीर साझा की थी।

सुधांशु पांडे ने सफेद शर्ट के ऊपर ग्रे कोट पहना हुआ है।

फोटो देख लोग सुधांशु पांडे के हेयर स्टाइल पर भी कमेंट कर रहे हैं।

सुधांशु पांडे की इस फोटो को देखकर फैन्स खूब प्यार बरसा रहे हैं।

कई लोगों का कहना है कि सुधांशु पांडे अर्जुन रामपाल की तरह दिखते हैं।

