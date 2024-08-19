अनुपमा ने पोद्दार हाउस पहुंचकर किया नया तमाशा, टेंशन में आएगी अभिरा
Source:
Bollywoodlife.com
Aug 19, 2024
टीवी सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है का महासंगम में धमाका होने वाला है।
Source:
Bollywoodlife.com
एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दादी सा अभिरा को अपना नाम बदलने के लिए मोहलत देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद अभिरा अनुपमा से अपने मन की बात शेयर करेगी और नाम बदलने पर राय लेगी।
Source:
Bollywoodlife.com
तब अनुपमा उसे नाम बदलने के लिए मना कर देगी और नाम को पहचान बताएगी।
Source:
Bollywoodlife.com
इसके बाद दादी और अनुपमा का आमना सामना होगा।
Source:
Bollywoodlife.com
अनुपमा कावेरी पोद्दार से पूछेगी कि वह अभिरा का नाम क्यों बदलवा रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
अनुपमा कावेरी पोद्दार को लंबा चौड़ा भाषण भी देने वाली है।
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, इस दौरान कावेरी पोद्दार अनुपमा को दो शादी का ताना भी देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
कावेरी पोद्दार का जवाब अनुपमा चेतावनी से देगी और सम्मान से बात करने की नसीदत देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
आखिर में अभिरा अपना नाम बदलने से मना कर देगी।
Source:
Bollywoodlife.com
