अनुपमा ने पोद्दार हाउस पहुंचकर किया नया तमाशा, टेंशन में आएगी अभिरा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Aug 19, 2024

टीवी सीरियल अनुपमा और ये रिश्ता क्या कहलाता है का महासंगम में धमाका होने वाला है।

एपिसोड में दिखाया जाएगा कि दादी सा अभिरा को अपना नाम बदलने के लिए मोहलत देगी।

इसके बाद अभिरा अनुपमा से अपने मन की बात शेयर करेगी और नाम बदलने पर राय लेगी।

तब अनुपमा उसे नाम बदलने के लिए मना कर देगी और नाम को पहचान बताएगी।

इसके बाद दादी और अनुपमा का आमना सामना होगा।

अनुपमा कावेरी पोद्दार से पूछेगी कि वह अभिरा का नाम क्यों बदलवा रही है।

अनुपमा कावेरी पोद्दार को लंबा चौड़ा भाषण भी देने वाली है।

हालांकि, इस दौरान कावेरी पोद्दार अनुपमा को दो शादी का ताना भी देगी।

कावेरी पोद्दार का जवाब अनुपमा चेतावनी से देगी और सम्मान से बात करने की नसीदत देगी।

आखिर में अभिरा अपना नाम बदलने से मना कर देगी।

