अनुपमा में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, शाह हाउस पहुंचेगा कोठारी परिवार और...
Sadhna Mishra
| Jan 25, 2025
टीवी की दुनिया का सबसे चर्चित शो 'अनुपमा' पर्दे पर तुफान लाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है.
इस शो में एक के बाद एक ट्विस्ट आते रहते हैं, जो दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट को बनाए रखते हैं.
वहीं अब अनुपमा में एक साथ कई महाट्विस्ट आने वाले हैं.
बीते दिन शो में दिखाया गया था कि राही और प्रेम के बीच जमकर झगड़ा होता है.
वहीं इस मौके का फायदा उठाकर माही राही और प्रेम को घर से निकाल देती है.
वहीं अब ट्विस्ट के साथ इस शो में दिखाया जाएगा कि प्रेम गिरने वाला होता है, तभी उसे पराग संभाल लेता है.
अनुपमा का लेटेस्ट प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखाया गया है कि पूरा कोठारी परिवा शाह हाउस पहुंचता है.
अनुपमा के घर पहुंचकर पराग हाथ जोड़कर माफी मांगता है.
पराग कहता है, 'मैंने और मेरे परिवार ने जो किया उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं.
वहीं मोटी बा कहती हैं अनजाने में हमसे गलती हो गई. इसपर अनुपमा उन्हें टोकती हैं और कहती है अंजाने में चीजें एक बार होती हैं.'
वहीं मोटी बा हाथ जोड़कर कहती है, 'जो कुछ भी हुआ उसपर मिट्टी डालकर उस मिट्टी में नए रिश्ते के बीच बोते हैं.'
मोटी बा की ये बात सुन प्रेम दंग रह जाता है. इसके बाद पराग कोठारी कहता है, 'प्रेम की खुशी में ही हमारी खुशी है.'
'हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं तो क्या आप अपनी बेटी को कोठारी की बहू बनाएंगी?'
ऐसे में अनुपमा का क्या जवाब होगा और आगे और कौन-कौन से ट्विस्ट देखने को मिलेंगे ये शो में ही पता चलेगा.
हालांकि इस प्रोमो ने दर्शकों के दिल में एक बार फिर से सस्पेंस क्रिएट कर दिया है.
