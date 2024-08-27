अनुपमा की बहू किंजल ने दोस्त के छत पर किया था ये काम

टीवी शो 'अनुपमा' जितना पॉपुलर है, उतना ही इस शो के कलाकार भी।

'अनुपमा' में उनके किरदार और उनकी असल जिंदगी में काफी अंतर है।

सीरियल में भोली-भाली दिखने वाली 'अनुपमा' की बहु किंजल रियल लाइफ में बिंदास है।

इस बात का अंदाजा ​​निधि शाह के इंस्टाग्राम के फोटो और वीडियो देखकर लगाया जा सकता है।

वहीं निधि शाह ने एक इंटरव्यू में खुद अपनी लव लाइफ के बारे में बताया था।

निधि शाह ने कहा था कि स्कूल में आठवीं कक्षा के दौरान उन्हें एक लड़के पर क्रश हुआ था।

निधि ने बताया कि दसवीं की परीक्षा के बाद उन्होंने अपने क्रश को दोस्त के घर की छत पर किस किया था।

बता दें निधि शाह ने अपने करियर की शुरुआत टीवी नहीं बल्कि बॉलीवुड से की है।

15 साल की उम्र में निधि शाह ने फिल्म 'मेरे डैड की मारुती' में काम किया था।

