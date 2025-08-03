अनुष्का सेन ने कजाकिस्तान में मनाया बर्थडे वेकेशन, झील के बीच बोट राइड की तस्वीरों से जीता फैंस का दिल!
Masummba Chaurasia
Aug 02, 2025
टीवी और सोशल मीडिया की फेमस स्टार अनुष्का सेन इन दिनों वेकेशन मूड में हैं.
उन्होंने अपना बर्थडे कजाकिस्तान की खूबसूरत वादियों में सेलिब्रेट करने का प्लान किया है.
नीला आसमान, गहरा पानी और चारों ओर हरियाली. अनुष्का ने अपनी ट्रिप के लिए जिस जगह को चुना, वो किसी फेयरीटेल से कम नहीं लग रही.
अनुष्का नाव पर बैठी नजर आईं. उन्होंने पिंक और व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है.
साथ में ओपन हेयर और सनग्लासेस के साथ उनका लुक एकदम परफेक्ट समर क्वीन वाला दिख रहा है.
फोटोज सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने उनका कमेंट सेक्शन बधाइयों और तारीफों से भर दिया.
बिना किसी ओवरड्रेसिंग के अनुष्का का स्टाइल सटल लेकिन एलिगेंट रहा, जो यूथ को काफी इंस्पायर कर सकता है.
