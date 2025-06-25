बैकलेस ड्रेस में Anushka Sen ने बढ़ाई फैंस के दिलों की धड़कने, देखें फोटोज
Pratibha Gaur
| Jun 25, 2025
अनुष्का सेन ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं.
इन तस्वीरों में अनुष्का सेन बेबी पिंक कलर का बॉडीकॉिन आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
इस बैकलेस ड्रेस में अनुष्का सेन बला की खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में अनुष्का सेन पीछे पलटकर पोज देती दिखाई दे रही हैं.
फोटो में अनुष्का एक दीवार पर बैठकर अपना स्टाइलिश अंदाज दिखाती नजर आ रही हैं.
इस तस्वीर में अनुष्का सेन बालकनी में खड़ी होकर पोज दे रही हैं.
इस तस्वीर में अनुष्का सीढ़ियों पर बैठकर धांसू अंदाज दिखा रही हैं.
फोटो में अनुष्का आंखों पर काला चश्मा लगाकर जबरदस्त लग ही हैं.
अनुष्का सेन की यह तस्वीरें आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं.
