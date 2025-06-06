22 साल अनुष्का सेन ने फ्लॉन्ट किया क्लीवेज, बोल्ड फोटोज देख फैंस हुए मदहोश
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 06, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनुष्का सेन का बोल्ड अंदाज सोशल मीडिया पर छाया रहता है.
एक्ट्रेस अनुष्का सेन की तस्वीरें आए दिन वायरल होती हैं और लोगों का ध्यान खींचती हैं.
22 साल की अनुष्का सेन ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई है.
अनुष्का सेन ने फिर से रिवीलिंग ड्रेस में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
अनुष्का सेन की लेटेस्ट फोटोज इंस्टाग्राम पर वायरल हो गईं और फैंस को पसंद आ रही हैं.
अनुष्का सेन के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी तस्वीरों पर प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'वाह क्या खूबसूरती है?' एक फैन ने लिखा है, 'हॉटनेस ओवरलोडेड.'
