22 साल की अनुष्का सेन ने दिखाईं ग्लैमरस अदाएं, फैंस बोले- 'किलर ब्यूटी'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 20, 2025

टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन का ग्लैमरस अंदाज फैंस का हमेशा ध्यान खींचता है.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी झलक दिखाती रहती हैं.

22 साल की अनुष्का सेन ने एक बार फिर एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.

अनुष्का सेन की प्यारी स्माइल फैंस का दिल जीत रही है और वह रिएक्शन दे रहे हैं.

अनुष्का सेन को लेकर एक फैन ने लिखा है, 'किलर ब्यूटी'. एक फैन ने लिखा है, 'हॉटनेस ओवरलोडेड'.

अनुष्का सेन की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और उनका कर्वी फिगर फैंस को दीवाना बना रहा है.

अनुष्का सेन की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है. उनको इंस्टाग्राम पर करीब 40 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

