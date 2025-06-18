Anushka sen ने ऑफ शॉल्डर गाउन पहन किया मदहोश, फोटोज हो रहे वायरल
Pratibha Gaur
| Jun 18, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने लेटेस्ट फोटोज पोस्ट किए हैं.
इन फोटोज में अनुष्का रेड गाउन में बला की खूबसूरत लग ही हैं.
इस तस्वीर में अनुष्का सेन अपने लुक्स से कहर ढा रही हैं.
इस फोटो में अनुष्का सेन सीढ़ियों पर बैठकर बात करती नजर आ रही हैं.
इस फोटो में अनुष्का सेन ने रड गाउन के साथ खूबसूरत नेकलेस पहना हुआ है.
इस फोटो में अनुष्का सेन अपनी क्यूट स्माइल से फैंस के दिलों को घायल कर रही हैं.
इस तस्वीर में अनुष्का सेन चलते हुए धांसू अंदाज में पोज दे रही हैं.
इस फोटो में अनुष्का सेन बला की खूबसूरत लग रही हैं.
इस फोटो में अनुष्का सेन चेहरे पर हाथ रखकर धांसू अंदाज में पोज दे रही हैं.
