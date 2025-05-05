अनुष्का सेन ने नई फोटोज में दिखाया बोल्ड अंदाज, फैंस बोले- 'कोई तो...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 05, 2025
एक्ट्रेस अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अनुष्का सेन की तस्वीरों में उनका हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है.
अनुष्का सेन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी बोल्ड फोटोज की भरमार है.
अनुष्का सेन ने एक बार फिर अपने फोटोशूट की झलक दिखाई है.
अनुष्का सेन का कर्वी फिगर उनके तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींच रहा है.
अनुष्का सेन की कातिलाना अंदाज दिखाकर फैंस को घायल किया है.
अनुष्का सेन को लेकर एक फैंस ने लिखा है, 'कोई तो एसी चलाओ, गर्मी बढ़ गई.'
