अनुष्का सेन के लेटेस्ट फोटोज ने बढ़ाया इंटरनेट का टेंपरेचर
Shashikant Mishra
| May 27, 2025
एक्ट्रेस अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अनुष्का सेन कान्स में शामिल होने के बाद से लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर रही हैं.
अनुष्का सेन ने एक बार फिर अपनी कुछ फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
अनुष्का सेन ने वन पीस ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाया है और एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.
अनुष्का सेन फोटोशूट के दौरान अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने में पीछे नहीं रहीं.
अनुष्का सेन का बोल्ड अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है और वह रिएक्शन दे रहे हैं.
बताते चलें कि 22 साल की अनुष्का सेन को इंस्टाग्राम पर करीब 40 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
