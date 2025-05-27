अनुष्का सेन के लेटेस्ट फोटोज ने बढ़ाया इंटरनेट का टेंपरेचर

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 27, 2025

एक्ट्रेस अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का सेन कान्स में शामिल होने के बाद से लगातार अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का सेन ने एक बार फिर अपनी कुछ फोटोज शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का सेन ने वन पीस ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाया है और एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का सेन फोटोशूट के दौरान अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने में पीछे नहीं रहीं.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का सेन का बोल्ड अंदाज उनके फैंस को पसंद आ रहा है और वह रिएक्शन दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बताते चलें कि 22 साल की अनुष्का सेन को इंस्टाग्राम पर करीब 40 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'ये हैं मोहब्बतें' की 'रुही' के खूबसूरत लुक्स, सभी ड्रेस में लगती हैं ग्लैमरस

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.