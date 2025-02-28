इस एक्ट्रेस ने फिर दिखाया बोल्ड अंदाज, लोग बोले- आपने तो पानी...
Shashikant Mishra
| Feb 28, 2025
टीवी इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस अपनी बोल्ड अदाओं के लिए जानी जाती हैं. ये हसीनाएं अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
टीवी की इन एक्ट्रेसेस में अनुष्का सेन का नाम भी नाम शामिल है. वह भी बोल्ड अंदाज के लिए चर्चित हैं.
22 साल की अनुष्का सेन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अनुष्का सेन ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने लेटेस्ट फोटोशूट से तस्वीरें शेयर की हैं.
अनुष्का सेन मोनोकिनी में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.
अनुष्का सेन ने पानी के अंदर से लेकर बाहर तक जमकर पोज देते हुए अदाएं दिखाई हैं.
अनुष्का सेन की तस्वीरों को देखकर लोग आहें भर रहे हैं. इसके साथ ही उनको लेकर रिएक्शन दे रहे हैं.
टीवी एक्ट्रेस को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'आपने तो पानी में आग लगा दी'. एक यूजर ने लिखा है, 'जलपरी'.
