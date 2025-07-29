22 साल की अनुष्का सेन ने शेयर की ग्लैमरस फोटोज, लोग बोले- 'ये छोरी तो...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 29, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने छोटे पर्दे पर काफी नाम कमाया है. वह अपने बोल्ड अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
22 साल की एक्ट्रेस अनुष्का सेन का इंस्टाग्राम अकाउंट उनके ग्लैमरस फोटोशूट से भरा पड़ा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन अक्सर फोटोशूट करवाती हैं और इसकी झलक अपने तमाम चाहने वाले फैंस को दिखाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन ने एक बार फिर ग्लैमरस अंदाज में अपना फोटोशूट करवाया है और तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोग रिएक्शन दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन को लेकर एक यूजर ने लिखा है, 'ये छोरी तो आग लगा रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'वाह क्या अदाएं हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन को कई बार उनकी हद से ज्यादा बोल्डनेस के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सावन में इन एक्ट्रेसेस की तरह पहनें ट्रेडिशनल ड्रेस, लगेंगी एकदम संस्कारी
अगली वेब स्टोरी देखें.