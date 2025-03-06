22 साल की Anushka Sen ने दिखाया ऐसा टशन, हिल जाएंगी Avneet Kaur

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 06, 2025

22 साल की अनुष्का सेन पॉपुलर एक्ट्रेस होने के साथ साथ सोशल मीडिया स्टार भी हैं.

अनुष्का सेन अपनी फोटोज से इंटरनेट हिला देती हैं और इस बार भी किया है.

अनुष्का कई बार अपनी बोल्ड फोटोज शेयर कर चुकी हैं, लेकिन इस बार अनुष्का ने अपना टशन दिखाया है.

एक्ट्रेस इन दिनों साउथ अफ्रिका के वेकेशन पर हैं, जहां पर वह खूब एन्जॉय कर रही हैं.

यहां पर अनुष्का वाइल्ड लाइफ का एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुंच गईं.

अनुष्का ने अपनी बहुत सारी फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह जानवरों के साथ हैं.

इन फोटोज में अनुष्का ने अपने लुक्स से हर किसी को हैरान कर दिया है. वह फोटोज में कहर ढा रही हैं.

अनुष्का ने टॉप के साथ कार्गो कैरी की हुई है और आंखों में चश्मा लगाकर टशन दिखाया है.

अनुष्का ने अपने ओवर ऑल लुक के साथ बालों को खुला रखा है और एक से एक पोज दे रही हैं.

अनुष्का सेन की इन फोटोज में देखने के बाद लोग उनके दीवाने हो गए हैं.

