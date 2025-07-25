शॉर्ट ड्रेस पहन 'लाल परी' बनीं अनुष्का सेन, फैंस बोले- 'तुम बहुत...'
Shashikant Mishra
| Jul 25, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने 22 साल की उम्र में ही काफी नाम कमा लिया है.
अनुष्का सेन ने छोटे पर्दे पर बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का ध्यान खींचा है.
अनुष्का सेन अपनी एक्टिंग के साथ बोल्ड अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं.
अनुष्का सेन ने फिर शॉर्ट ड्रेस पहनकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है.
अनुष्का सेन ने रेड कलर की ड्रेस पहनी तो लोग उन्हें 'लाल परी' कह रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'तुम बहुत क्यूट लगती हो.' एक फैन ने लिखा है, 'हॉट.'
एक्ट्रेस अक्सर तस्वीरें शेयर करती हैं और फैंस उन पर प्यार लुटाते रहते हैं.
