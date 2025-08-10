अनुष्का सेन की सिजलिंग अदाओं पर लट्टू हुए फैंस, बोले- 'अवनीत कौर का...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 10, 2025

टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने 23 साल की उम्र में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है.

अनुष्का सेन ने अपनी एक्टिंग के साथ ही अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं.

अनुष्का सेन ने इंडोनेशिया से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.

एक्ट्रेस ने येलो कलर के गाउन में फोटोशूट करवाया और एक से बढ़कर एक पोज दिए.

अनुष्का सेन की ये नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

अनुष्का सेन का बोल्ड अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है और वह कमेंट कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, 'अवनीत कौर का करियर खतरे में है.' एक फैन ने लिखा है, 'कहर ढा दिया.'

