अनुष्का सेन की सिजलिंग अदाओं पर लट्टू हुए फैंस, बोले- 'अवनीत कौर का...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 10, 2025
टीवी एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने 23 साल की उम्र में काफी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन ने अपनी एक्टिंग के साथ ही अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन ने इंडोनेशिया से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने येलो कलर के गाउन में फोटोशूट करवाया और एक से बढ़कर एक पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन की ये नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का सेन का बोल्ड अंदाज फैंस को पसंद आ रहा है और वह कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फैन ने लिखा है, 'अवनीत कौर का करियर खतरे में है.' एक फैन ने लिखा है, 'कहर ढा दिया.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: खूबसूरत तस्वीरें नहीं रीम शेख का कैप्शन बना सुर्खियों का कारण, एल्विश यादव संग जुड़ने लगा नाम
अगली वेब स्टोरी देखें.