Rebel Kid के ये बोल्ड फोटोज देख छूटेगा पसीना, Samay Raina के शो में भद्दे कमेंट कर बटोरा फेम
Pratibha Gaur
| Feb 12, 2025
द रिबेल किड के नाम से मशहूर यूट्यूबर अपूर्वा मुखीजा हाल ही में समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में नजर आई थीं.
इस दौरान उनके भद्दे कमेंट ने लोगों का गुस्सा भड़का दिया. बता दें कि अपूर्वा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वह बेहद ही बोल्ड हैं.
इस तस्वीर में अपूर्वा मुखीजा ब्राउन कलर का शॉर्ट आउटफिट पहनें दिख रही हैं, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं.
इस तस्वीर में अपूर्वा मुखीजा ब्लू कलर की बिकिनी में गजब ढा रही हैं.
इस तस्वीर में अपूर्वा मुखीजा ब्लैक कलर के आउटफिट में कहर ढा रही हैं.
इस तस्वीर में अपूर्वा ब्लू कलर का शॉर्ट आउटफिट पहनें दिख रही हैं.
इस तस्वीर में अपूर्वा बीच पर मोनोकिनी पहनें दिख रही हैं.
बता दें कि अपूर्वा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और वह हाल ही में थाने में अपना बयान दर्ज करवाने पहुंची.
इस दौरान अपूर्वा अपने चेहरे को मास्क से ढके नजर आईं, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं.
