प्राइवेट पार्ट पर कमेंट कर इस हसीना को मिली पॉपुलैरिटी, अब Bigg Boss 19 में आएंगी नजर!
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 02, 2025
सलमान खान का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है.
रिपोर्ट्स की मानें तो इस सीजन यह शो 19 जुलाई से कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा.
खास बात यह है कि इस सीजन इस शो को साढ़ें पांच महीने का कर दिया गया है.
और अब ऐसे में मेकर्स शो के लिए सेलेब्रिटीज को अप्रोच कर रहे हैं.
वहीं रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अपूर्वा मुखिजा को भी 'बिग बॉस 19' के लिए अप्रोच किया गया है.
'द रेबेल किड' के नाम से मशहूर अपूर्वा बीते दिनों बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गई थीं.
दरअसल समय रैना के शो में अपूर्वा ने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट को लेकर टिप्पणी की थी.
जिसके बाद ना सिर्फ अपूर्वा के खिलाफ कई केस दर्ज हुए बल्कि उन्हें खूब धमकियां भी मिलीं.
ऐसे में अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अपूर्वा सलमान खान के शो का हिस्सा बन सकती हैं.
