शादी के बाद आरती सिंह ने पति संग मनाई पहली गणेश चतुर्थी
Garima Singh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 11, 2024
गोविंदा की भतीजी और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने इसी साल शादी रचाई है।
Source:
Bollywoodlife.com
आरती ने बीते अप्रैल महीने में अपने बॉयफ्रेंड दीपक चौहान संग सात फेरे लिए।
Source:
Bollywoodlife.com
शादी के बाद हर एक पल को आरती खूब एन्जॉय कर रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बीते दिनों ही आरती सिंह ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान की कई तस्वीरों को आरती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
गणपति की पूजा के लिए आरती सिंह ने सुर्ख लाल रंग का सूट पहना हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
आरती सिंह के इस लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में आरती सिंह की खुशी देखते ही बन रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
आरती ने अपने परिवार और दोस्तों के बीच धूमधाम से गणपति की पूजा की।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' स्टारकास्ट की असली उम्र
अगली वेब स्टोरी देखें.