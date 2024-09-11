शादी के बाद आरती सिंह ने पति संग मनाई पहली गणेश चतुर्थी

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

गोविंदा की भतीजी और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने इसी साल शादी रचाई है।

Source: Bollywoodlife.com

आरती ने बीते अप्रैल महीने में अपने बॉयफ्रेंड दीपक चौहान संग सात फेरे लिए।

Source: Bollywoodlife.com

शादी के बाद हर एक पल को आरती खूब एन्जॉय कर रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

बीते दिनों ही आरती सिंह ने अपने घर पर बप्पा का स्वागत किया है।

Source: Bollywoodlife.com

इस दौरान की कई तस्वीरों को आरती सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

Source: Bollywoodlife.com

गणपति की पूजा के लिए आरती सिंह ने सुर्ख लाल रंग का सूट पहना हुआ था।

Source: Bollywoodlife.com

आरती सिंह के इस लुक को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरों में आरती सिंह की खुशी देखते ही बन रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

आरती ने अपने परिवार और दोस्तों के बीच धूमधाम से गणपति की पूजा की।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' स्टारकास्ट की असली उम्र

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.