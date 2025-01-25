Arti Singh पति संग हुईं कोजी, शादी के 9 महीने पूरे होने पर...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Jan 25, 2025

गोविंदा की भांजी और एक्ट्रेस आरती सिंह की शादी 9 महीने पूर हो चुके हैं.

आरती ने दीपक चौहान के साथ पिछले साल 25 अप्रैल को शादी रचाई थी.

वहीं शादी के 9 महीने पूरे होने पर आरती सिंह ने कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर किए हैं.

इन तस्वीरों में आरती सिंह और दीपक व्हाइट आउटफिट में ट्विनिंग करते दिख रहे हैं. फोटो में वह एक-दूसरे के साथ कोजी हो रहे हैं.

इस तस्वीर में आरती सिंह दीपक पर प्यार लुटा रही हैं.

इस तस्वीर में दीपक आरती को गले लगाते दिख रहे हैं.

यह तस्वीर आरती और दीपक के हनीमून की है.

फोटो में दीपक आरती के माथे पर किस कर रहे हैं.

