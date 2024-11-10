टीवी की इस एक्ट्रेस को लगता था डर, कहा- 'प्रेग्नेंट हुई तो लाइफ खत्म'

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 10, 2024

ये एक्ट्रेस सीरियल 'बालिका वधू' से हर घर में एक जाना -माना चेहरा बन गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

कलर्स चैनल के शो 'बालिका वधू' में छोटी आनंदी की मासूमियत को देखकर दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया था.

'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर अब लगभग 27 की हो गई हैं.

अविका गौर ने सीरियल में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है.

अविका गौर इन दिनों रोडीज फेम मिलिंद चंदवानी को डेट कर रही हैं.

अविका गौर और मिलिंद चंदवानी अक्सर अपनी शादी को लेकर बात करते हुए भी नजर आते हैं.

हालांकि अविका गौर का कहना है कि वो शादी के लिए अभी छोटी हैं.

अविका गौर ने अपने बारे में एक मजाकिया किस्सा बताते हुए कहा एक समय उन्हें लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं.

अविका गौर ने हंसते हुए कहा कि जब किसी का बोलते समय थोड़ा सा सलाइवा उनके ऊपर आ जाता था तो उन्हें डर लगता था.

अविका गौर को लगता था कि अब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी.

