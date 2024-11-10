टीवी की इस एक्ट्रेस को लगता था डर, कहा- 'प्रेग्नेंट हुई तो लाइफ खत्म'
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 10, 2024
ये एक्ट्रेस सीरियल 'बालिका वधू' से हर घर में एक जाना -माना चेहरा बन गई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
कलर्स चैनल के शो 'बालिका वधू' में छोटी आनंदी की मासूमियत को देखकर दर्शकों ने इन्हें खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
'बालिका वधू' फेम एक्ट्रेस अविका गौर अब लगभग 27 की हो गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका गौर ने सीरियल में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका गौर इन दिनों रोडीज फेम मिलिंद चंदवानी को डेट कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी अक्सर अपनी शादी को लेकर बात करते हुए भी नजर आते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अविका गौर का कहना है कि वो शादी के लिए अभी छोटी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका गौर ने अपने बारे में एक मजाकिया किस्सा बताते हुए कहा एक समय उन्हें लगता था कि किस करने से बच्चे हो जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका गौर ने हंसते हुए कहा कि जब किसी का बोलते समय थोड़ा सा सलाइवा उनके ऊपर आ जाता था तो उन्हें डर लगता था.
Source:
Bollywoodlife.com
अविका गौर को लगता था कि अब वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साउथ की ये साइको थ्रिलर मूवीज देख भन्ना जाएगा माथा
अगली वेब स्टोरी देखें.