एकता कपूर के शो Naagin को ठुकरा चुकी हैं ये हसीनाएं, लात मारा करोड़ों का ऑफर
Kavita
| Mar 04, 2025
एकता कपूर के शो नागिन को कई हसीनाएं ठुकरा चुकी हैं.
दावा है कि अंकिता लोखंडे को शो के लिए अप्रोच किया गया था. वह कई बार शो करने के लिए मना कर चुकी हैं.
अविका गोर ने हाल ही में बताया है कि वह नागिन 7 का हिस्सा नहीं बन रही हैं.
प्रियंका चाहर चौधरी कई इंटरव्यूज में खुलासा कर चुकी हैं कि वह नागिन 7 नहीं करने वाली हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स शहनाज गिल को लेना चाहते थे, लेकिन वह भी सीरियल करने में इंट्रस्टेड नहीं हैं.
कनिका मान का नाम काफी समय तक नागिन 7 के लिए लिया जा रहा था, लेकिन वह भी रेडी नहीं हुईं.
रिपोर्ट्स थीं कि सुंबुल संग मेकर्स की बातचीत चल रही हैं, लेकिन इस पर भी कोई अपडेट नहीं आया.
रुबीना दिलैक को फैंस नागिन बनते देखना चाहते हैं, लेकिन वह यह शो नहीं करना चाहतीं.
माहिरा शर्मा का नाम भी इसी लिस्ट में हैं.
हैली शाह भी ये शो रिजेक्ट करके बैठी हैं.
