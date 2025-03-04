एकता कपूर के शो Naagin को ठुकरा चुकी हैं ये हसीनाएं, लात मारा करोड़ों का ऑफर

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 04, 2025

एकता कपूर के शो नागिन को कई हसीनाएं ठुकरा चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दावा है कि अंकिता लोखंडे को शो के लिए अप्रोच किया गया था. वह कई बार शो करने के लिए मना कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अविका गोर ने हाल ही में बताया है कि वह नागिन 7 का हिस्सा नहीं बन रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चाहर चौधरी कई इंटरव्यूज में खुलासा कर चुकी हैं कि वह नागिन 7 नहीं करने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स शहनाज गिल को लेना चाहते थे, लेकिन वह भी सीरियल करने में इंट्रस्टेड नहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कनिका मान का नाम काफी समय तक नागिन 7 के लिए लिया जा रहा था, लेकिन वह भी रेडी नहीं हुईं.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स थीं कि सुंबुल संग मेकर्स की बातचीत चल रही हैं, लेकिन इस पर भी कोई अपडेट नहीं आया.

Source: Bollywoodlife.com

रुबीना दिलैक को फैंस नागिन बनते देखना चाहते हैं, लेकिन वह यह शो नहीं करना चाहतीं.

Source: Bollywoodlife.com

माहिरा शर्मा का नाम भी इसी लिस्ट में हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हैली शाह भी ये शो रिजेक्ट करके बैठी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Animal में Ranbir Kapoor ने कैसे किया न्यूड सीन? डायरेक्टर ने खोला फनी किस्सा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.