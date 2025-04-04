KKK15: रोहित शेट्टी के शो में अविनाश मिश्रा के साथ नजर आएगी ये हसीना, नाम कंफर्म
Pratibha Gaur
| Apr 04, 2025
रोहित शेट्टी का स्टंट बेस्ड शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है.
ऐसे में अब हर कोई इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि 'खतरों के खिलाड़ी 15' में कौन-कौन से कंटेस्टेंट्स नजर आएंगे.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिग बॉस 18 फेम अविनाश मिश्रा का नाम शो के लिए कंफर्म हो गया है.
ऐसे में अब अविनाश मिश्रा रोहित शेट्टी के शो में जबरदस्त टास्क परफॉर्म करते नजर आएंगे.
हालांकि अभी तक अविनाश मिश्रा ने इन खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है.
वहीं शो के लिए दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का नाम भी सामने आया है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो खुशबू ने भी शो में एंट्री के लिए हामी भर दी है.
ऐसे में अब रोहित शेट्टी के शो में जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है.
बता दें कि अविनाश और खुशबू से पहले अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव को अप्रोच किया गया था, लेकिन दोनों ने इस शो के लिए मना कर दिया.
