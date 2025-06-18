Avneet Kaur ने लिफ्ट में दिखाया कातिलाना अंदाज, रिवीलिंग आउटफिट पहन...
Pratibha Gaur
| Jun 18, 2025
एक्ट्रेस अवनीत कौर की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.
इन फोटोज में वह ब्लैक कलर के रिवीलिंग आउटफिट में अपना कर्वी फिगर जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इन तस्वीरों में अवनीत कौर लिफ्ट में धांसू अंदाज में पोज दे रही हैं.
इन फोटोज में अवनीत कौर अपनी पतली कमरिया जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस ब्लैक आउटफिट में अवनीत कौर अपना क्लीवेज भी जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस तस्वीर में अवनीत कौर एक छोटा-सा पर्स लेकर जबरदस्त अंदाज में पोज दे रही हैं.
अवनीत कौर के ये धांसू फोटोज आते ही वायरल हो गए हैं.
इस तस्वीर में अवनीत कौर चेयर पर बैठकर अपने टोन्ड लेग्स जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस तस्वीर में अवनीत अपने लुक्स से फैंस के होश उड़ा रही हैं.
