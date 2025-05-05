विराट कोहली के एक लाइक से बढ़ी Avneet Kaur की पॉपुलैरिटी, रातोंरात...
Pratibha Gaur
| May 05, 2025
फेमस क्रिकेटर विराट कोहली ने हाल ही में एक्ट्रेस अवनीत कौर के फोटोज लाइख कर दिए थे.
जिसको लेकर काफी बवाल मचा गया था, लेकिन बाद में खुद विराट ने इन चीजों को क्लेरिफाई किया.
विराट कोहली ने कहा था कि इंस्टाग्राम एलगोरिदम की वजह से अवनीत की फोटो लाइक हो गई थी.
हालांकि विराट कोहली ने जैसे ही अवनीत की यह तस्वीरें लाइक की तो एक्ट्रेस के फॉलोवर्स में एकदम उछाल देखने को मिला.
रिपोर्ट्स की मानें तो विराट कोहली के फोटो लाइक करने के बाद अब अवनीत कौर के 2 लाख फॉलोवर्स बढ़ गए हैं.
वहीं जहां पहले अवनीत को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के 2 लाख रुपये मिलते थे वहीं अब 2.6 लाख रुपये मिलेंगे.
वहीं अब 72 घंटों के भीतर ही उन्हें ब्यूटी और फिटनेस ब्रांड्स की डील्स भी खूब मिल रही हैं.
और इसी के साथ अवनीत कौर की नेटवर्थ 5 करोड़ रुपये के पार चली गई है.
और इसी के साथ अवनीत की इंस्टाग्राम फैन फॉलोइंग अब बढ़कर 31.8 मिलियन हो गई है.
