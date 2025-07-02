कान्स की सड़कों पर स्नो व्हाइट लुक में नजर आईं Avneet Kaur, देखें पिक्स
Pratibha Gaur
| Jul 02, 2025
अवनीत कौर इन दिनों कान्स की सड़कों पर छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं.
जहां से वह लगातार अपने फोटोज और वीडियोज फैंस के साथ साझा कर रही हैं.
इसी बीच अवनीत ने कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पोस्ट की हैं.
जिनमें वह कान्स की सड़कों पर व्हाइट कलर का आउटफिट पहनकर अपनी बोल्डनेस दिखा रही हैं.
इन तस्वीरों में अवनीत कौर ने अपने सिर पर ब्लू कलर का स्कार्फ भी पहना हुआ है.
इस तस्वीर में अवनीत कौर आंखों पर काला चश्मा लगाकर पोज दे रही हैं.
इस शॉर्ट आउटफिट में अवनीत कौर अपने टोन्ड लेग्स जमकर फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस व्हाइट आउटफिट के साथ अवनीत कौर खूबसूरत गोल्डन ईयररिंग्स पहनें दिख रही हैं.
इस तस्वीर में अवनीत कौर अपनी क्यूट स्माइल से लोगों के होश उड़ा रही हैं.
