'मैं और मेरा...' अवनीत कौर ने खास अंदाज में सुनाई 'लव स्टोरी'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 25, 2025
अक्सर अपनी बोल्ड और खूबसूरत अदाओं को लेकर चर्चा में रहने वाली अवनीत कौर फिर से सुर्खियों में हैं.
अवनीत इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस के साथ अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजें शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर अवनीत ने अब अपनी 'लव लाइफ' के बारे में खुलकर बात की.
एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में अपनी 'लव स्टोरी' सुनाई है.
अवनीत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बिस्तर पर लेटे हुए एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया है.
इस शॉर्ट वीडियो में एक्ट्रेस ब्राउन रंग की स्वेटशर्ट पहने सेल्फी लेती नजर आ रही हैं.
अवनीत ने कैप्शन में बताया कि, 'मैं और मेरा बिस्तर, यह एक लव स्टोरी है.'
बता दें कि एक्ट्रेस इस समय जम्मू-कश्मीर में अपने अपमकिंग प्रोजेक्ट के लिए गई हुईं हैं.
एक अन्य पोस्ट में अवनीत ने बताया कि, उन्होंने 13 डिग्री तापमान में शूटिंग की.
हालांकि एक्ट्रेस ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है.
