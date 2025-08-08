अवनीत कौर का कातिलाना अवतार देख बढ़ी फैंस की धड़कनें, एक्ट्रेस ने टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट कर बढ़ाया इंटरनेट का पारा!

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 07, 2025

अवनीत कौर ने हाल ही में अपनी कुछ नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है.

तस्वीरों में अवनीत ने बेहद कातिलाना पोज दिए हैं, कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन देखते ही बनता है.

अवनीत की आंखें इस लुक की जान हैं. हर फोटो में उनकी आंखें फैंस का ध्यान खींच रही हैं, और खूब तारीफें बटोर रही हैं.

अवनीत का टोन्ड फिगर और फिट बॉडी इन तस्वीरों में साफ नजर आ रही है, जिससे इंटरनेट का पारा चढ़ गया है.

उनकी हेयरस्टाइल बेहद खूबसूरत लग रही है. सिंपल और एलिगेंट.

इन तस्वीरों में अवनीत ने अपनी एक सेल्फी भी पोस्ट की है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

अवनीत का आउटफिट और फैशन सेंस एक बार फिर ट्रेंड सेट कर रहा है. यूथ के बीच उनका ये लुक चर्चा का विषय बन चुका है.

