'बालवीर' फेम देव जोशी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू, लोग बोले- 'अब बच्चों को...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 25, 2025
टीवी सीरियल 'बालवीर' से घर-घर में पहचान बनाने वाले एक्टर देव जोशी शादी करने जा रहे हैं. उनके प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन चल रहे हैं.
'बालवीर' फेम देव जोशी ने अपने प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
देव जोशी की मेहंदी और हल्दी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन्हें फैंस पसंद कर रहे हैं.
देव जोशी अपनी होने वाली दुल्हनिया आरती के साथ जमकर पोज देते नजर आए.
देव जोशी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन नेपाल में हो रहे हैं. वह जल्द ही दूल्हा बनने वाले हैं.
देव जोशी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की फोटोज पर लोग बधाई दे रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने मजे लेते हुए लिखा, 'अब बच्चों को कौन बचाएगा.'
देव जोशी ने कुछ दिनों पहले आरती के साथ सगाई की थी और इसकी तस्वीरें फैंस को दिखाई थीं.
