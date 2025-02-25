'बालवीर' फेम देव जोशी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन शुरू, लोग बोले- 'अब बच्चों को...'

देव जोशी के प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की फोटोज पर लोग बधाई दे रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने मजे लेते हुए लिखा, 'अब बच्चों को कौन बचाएगा.' Source: Bollywoodlife.com