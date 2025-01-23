'बालवीर' फेम देव जोशी ने कर ली सगाई, तस्वीरें देख लोग बोले- 'इतनी कम उम्र और...'
Pratibha Gaur
| Jan 23, 2025
'बालवीर' फेम देव जोशी ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड के साथ सगाई कर ली है.
जिसकी तस्वीरें देव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए देव जोशी ने कैप्शन में लिखा, 'तुम मिले, दिल खिले और जीने को क्या चाहिए.'
बता दें कि देव जोशी केवल 24 साल के हैं, ऐसे में उन्हें कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं.
देव जोशी के इन फोटोज पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इतनी भी जल्दी क्या थी?'
तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'आज Zen G लड़कियों का दिल टूट गया.'
बता दें कि देव जोशी का शो 'बालवीर' साल 2012 में सब टीवी पर शुरू हुआ था.
उनके इस शो को काफी पसंद किया गया. इस शो में देव जोशी के कैरेक्टर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
