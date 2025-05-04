हर्षद चोपड़ा संग साउथ इंडियन बनकर रोमांस करेंगी शिवांगी जोशी, तस्वीरों में दिखा...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | May 04, 2025

टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. शिवांगी जोशी जल्द ही टीवी पर वापसी करने वाली हैं.

शिवांगी जोशी एकता कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं के नए सीजन में नजर आएंगी. इसी बीच शिवांगी जोशी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

इन तस्वीरों में शिवांगी जोशी सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं के नए सीजन के सेट पर नजर आ रही है.

तस्वीरों में शिवांगी जोशी साउथ इंडियन लुक में नजर आ रही हैं. शिवांगी जोशी ने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ है.

शिवांगी जोशी के माथे पर सफेद रंग का टीका लगा है. वहीं शिवांगी जोशी के बालों में सफेद रंग का गजरा भा लगा हुआ है.

तस्वीरों में शिवांगी जोशी के चेहरे की स्माइल कमाल लग रही है. फैंस शिवांगी जोशी की तस्वीरों से नजर ही नहीं हटा पा रहे हैं.

शिवांगी जोशी की इन तस्वीरों में सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. लोग कह रहे हैं कि शिवांगी जोशी हर्षद चोपड़ा के साथ साउथ इंडियन बनकर रोमांस करेंगी.

अब फैंस शिवांगी जोशी के नए शोज के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस को शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा के शो को लेकर काफी सीरियस हैं.

