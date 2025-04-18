'बड़े अच्छे लगते हैं 4' की शूटिंग शुरू होते शिवांगी जोशी ने उड़ाईं डाइट की धज्जियां, फैंस के मुंह में आया...
Shivani Duksh
| Apr 18, 2025
टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी ने हाल ही में सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 4 की शूटिंग शुरू कर दी है. इस शो में शिवांगी जोशी हर्षद चोपड़ा के साथ नजर आएंगी.
इसी बीच शिवांगी जोशी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शिवांगी जोशी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं.
शिवांगी जोशी ने एक स्टाइलिश आउटफिट पहना है. जिसके साथ शिवांगी जोशी ने लाइट मेकअप किया है.
फोटोशूट करवाते समय शिवांगी जोशी जमकर चॉकलेट खाती नजर आईं. शिवांगी जोशी के इस अंदाज ने फैंस का दिल खुश कर दिया है.
फैंस कह रहे हैं कि शिवांगी जोशी की तस्वीरें देखकर उनके मुंह में भी पानी आ रहा है. फैंस को लग रहा है कि शिवांगी जोशी ने अपनी डाइट फॉलो करना बंद कर दिया है.
लोग शिवांगी जोशी को याद दिला रहे हैं कि उनको ये चॉकलेट फैंस के बिना नहीं खानी चाहिए.
इतना ही नहीं फैंस तो शिवांगी जोशी से ये भी बोल रहे हैं कि अपने शो की शूटिंग के दौरान शिवांगी जोशी को डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए.
अब शिवांगी जोशी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं. फैंस शिवांगी जोशी के टीवी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं.
