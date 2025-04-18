'बड़े अच्छे लगते हैं 4' की शूटिंग शुरू होते शिवांगी जोशी ने उड़ाईं डाइट की धज्जियां, फैंस के मुंह में आया...

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Apr 18, 2025

टीवी अदाकारा शिवांगी जोशी ने हाल ही में सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 4 की शूटिंग शुरू कर दी है. इस शो में शिवांगी जोशी हर्षद चोपड़ा के साथ नजर आएंगी.

Source: Instagram

इसी बीच शिवांगी जोशी ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में शिवांगी जोशी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं.

Source: Instagram

शिवांगी जोशी ने एक स्टाइलिश आउटफिट पहना है. जिसके साथ शिवांगी जोशी ने लाइट मेकअप किया है.

Source: Instagram

फोटोशूट करवाते समय शिवांगी जोशी जमकर चॉकलेट खाती नजर आईं. शिवांगी जोशी के इस अंदाज ने फैंस का दिल खुश कर दिया है.

Source: Instagram

फैंस कह रहे हैं कि शिवांगी जोशी की तस्वीरें देखकर उनके मुंह में भी पानी आ रहा है. फैंस को लग रहा है कि शिवांगी जोशी ने अपनी डाइट फॉलो करना बंद कर दिया है.

Source: Instagram

लोग शिवांगी जोशी को याद दिला रहे हैं कि उनको ये चॉकलेट फैंस के बिना नहीं खानी चाहिए.

Source: Instagram

इतना ही नहीं फैंस तो शिवांगी जोशी से ये भी बोल रहे हैं कि अपने शो की शूटिंग के दौरान शिवांगी जोशी को डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए.

Source: Instagram

अब शिवांगी जोशी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर धूम मचा रही हैं. फैंस शिवांगी जोशी के टीवी पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं.

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: क्राइम की कहानियां देख दिमाग पड़ जाएगा सुन्न, नोट कर लें इन 7 फिल्मों के नाम

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.