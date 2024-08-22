TRP Report: झनक ने दी अनुपमा को टेंशन, टॉप 10 में इन शोज ने मचाया गदर
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
टीआरपी की लिस्ट में अनुपमा पहले नंबर पर है। शो को 2.4 रेटिंग मिली है।
Source:
Bollywoodlife.com
2.3 रेटिंग के साथ झनक ने दूसरे नंबर की गद्दी पर कब्जा कर लिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
तीसरा नंबर पर गुम है किसी के प्यार में ने छलांग लगाई है। शो की रेटिंग 2.2 रही है।
Source:
Bollywoodlife.com
ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर आया है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में उड़ने की आशा को 5वीं पोजिशन मिली है।
Source:
Bollywoodlife.com
2.1 रेटिंग के साथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी छठे नंबर पर आ गया है।
Source:
Bollywoodlife.com
खतरों के खिलाड़ी 14 को 7वीं पोजिशन मिली है। शो की रेटिंग 1.8 है।
Source:
Bollywoodlife.com
तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.7 रेटिंग के साथ 8वीं पोजिशन पर आया है।
Source:
Bollywoodlife.com
शिव शक्ति नौवीं पोजिशन पर आया है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में दसवें नंबर पर लाफ्टर शेफ आया है। शो की रेटिंग गिर गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Anupama: ऑनस्क्रीन बहू संग रोमांस करके बुरा फंसे थे सुधांशु पांडे, खूब हुई फजीयत
अगली वेब स्टोरी देखें.