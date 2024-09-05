TRP: वनराज के जाते ही अनुपमा की रेटिंग में बंपर उछाल, इन टॉप शोज का किया बुरा हाल

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

अनुपमा को 2.6 रेटिंग मिली है। वनराज के जाने वाले ट्विस्ट से शो को फायदा मिला है।

दूसरे नंबर पर गुम है किसी के प्यार में 2.3 रेटिंग मिली है।

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर झनक है। शो की रेटिंग 2.2 है।

2.1 रेटिंग के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है चौथे नंबर पर बैठा हुआ है।

उड़ने की आशा 5वें नंबर पर बना हुआ है। शो की रेटिंग 2.0 है।

छठे नंबर पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2.0 रेटिंग के साथ बना हुआ है।

इस हफ्ते 7वें नंबर पर आए तारक मेहका का उल्टा चश्मा को 1.7 रेटिंग मिली है।

कुंडली भाग्य 8वें नंबर पर है और इस शो को 1.3 रेटिंग मिली है।

9वें नंबर पर माटी से बंधी एक डोर आया है।

इस लिस्ट 10वें नंबर पर लाफ्टर शेफ है।

