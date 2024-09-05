TRP: वनराज के जाते ही अनुपमा की रेटिंग में बंपर उछाल, इन टॉप शोज का किया बुरा हाल
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 05, 2024
अनुपमा को 2.6 रेटिंग मिली है। वनराज के जाने वाले ट्विस्ट से शो को फायदा मिला है।
Source:
Bollywoodlife.com
दूसरे नंबर पर गुम है किसी के प्यार में 2.3 रेटिंग मिली है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर झनक है। शो की रेटिंग 2.2 है।
Source:
Bollywoodlife.com
2.1 रेटिंग के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है चौथे नंबर पर बैठा हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
उड़ने की आशा 5वें नंबर पर बना हुआ है। शो की रेटिंग 2.0 है।
Source:
Bollywoodlife.com
छठे नंबर पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2.0 रेटिंग के साथ बना हुआ है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस हफ्ते 7वें नंबर पर आए तारक मेहका का उल्टा चश्मा को 1.7 रेटिंग मिली है।
Source:
Bollywoodlife.com
कुंडली भाग्य 8वें नंबर पर है और इस शो को 1.3 रेटिंग मिली है।
Source:
Bollywoodlife.com
9वें नंबर पर माटी से बंधी एक डोर आया है।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट 10वें नंबर पर लाफ्टर शेफ है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'गोट' से पहले ओटीटी पर देखें थलापति विजय की ये 9 फिल्में
अगली वेब स्टोरी देखें.