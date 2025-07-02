भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें, अनारकली सूट में शेयर की फोटोज
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 02, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस मोनालिसा बेहद बोल्ड और खूबसूरत हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज वीडियो शेयर करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का बोल्ड ओ बेबाक अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने हाल ही में एक शानदार फोटोज शेयर की हैं. इसमें इनका लुक प्यारा लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने कई पोज में फोटोज खिंचवाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटो में एक्ट्रेस ने प्रिंटेड अनारकली सूट पहना है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस का सिंपल लुक हर किसी को दीवाना बना रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कान्स की सड़कों पर स्नो व्हाइट लुक में नजर आईं Avneet Kaur, देखें पिक्स
अगली वेब स्टोरी देखें.