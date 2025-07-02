भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की खूबसूरत तस्वीरें, अनारकली सूट में शेयर की फोटोज

Shreya Pandey | Jul 02, 2025

भोजपुरी इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस मोनालिसा बेहद बोल्ड और खूबसूरत हैं.

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज वीडियो शेयर करती हैं.

एक्ट्रेस का बोल्ड ओ बेबाक अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है.

एक्ट्रेस ने हाल ही में एक शानदार फोटोज शेयर की हैं. इसमें इनका लुक प्यारा लग रहा है.

मोनालिसा ने कई पोज में फोटोज खिंचवाई है.

फोटो में एक्ट्रेस ने प्रिंटेड अनारकली सूट पहना है.

एक्ट्रेस का सिंपल लुक हर किसी को दीवाना बना रहा है.

