रामानंद सागर के 'रामायण' की सीता की खूबसूरत तस्वीरें, 60 की उम्र में भी लगती हैं प्यारी

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 26, 2025

रामानंद सागर की रामायण में सीता जी का किरदार दीपिका चिखलिया ने निभाया था.

दीपिका ने शो में बहुत शानदार एक्टिंग की थी. लोग उन्हें असल की सीता जी समझने लगे थे.

दीपिका अब फिल्मों से तो दूर हैं लेकिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं.

ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं.

दीपिका बहुत स्टाइलिश हैं, ये सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करती हैं.

इनका अंदाज और खूबसूरती दोनों लोगों को आकर्षित करती हैं.

