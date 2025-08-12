'भाभी जी घर पर है' फेम एक्ट्रेस का वेस्टर्न से देसी ट्रांसफॉर्मेशन, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'वाह यह तो...'
| Aug 12, 2025
'भाभी जी घर पर हैं' में अनीता भाभी बनकर पॉपुलर हुईं सौम्या टंडन रियल लाइफ में भी स्टाइल आइकन हैं.
खुले बाल और मिनिमल मेकअप के साथ उनका ब्राउन को-ऑर्ड सेट लुक काफी स्टाइलिश और एलीगेंट लगा.
बन हेयरस्टाइल, मांग टीका और झुमके के साथ उनका गोल्डन लहंगा लुक एकदम रॉयल ब्राइड वाइब दे रहा था.
लाल बिंदी, झुमके और कड़े के साथ सिंपल ब्लैक-ग्रे साड़ी लुक में वो ट्रेडिशनल ब्यूटी लग रही हैं.
इस लुक में उनकी सादगी और क्यूटनेस दोनों झलक रही है, कॉम्बिनेशन भी कमाल का है.
ब्लू डेनिम और बेसिक टी-शर्ट में उनका सिंपल और रिलैक्स्ड लुक फैंस को खूब पसंद आया.
क्रॉप ब्लाउज और ग्रे लहंगे का ये फेयरी टेल जैसा लुक एकदम ड्रीमी लग रहा है.
येलो-रेड मैक्सी ड्रेस और सिंपल गोल्ड बैंगल के साथ सौम्या का ये लुक बेहद प्यारा लग रहा है.
