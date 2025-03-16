अविनाश मिश्रा-ईशा सिंह के प्यार से चिढ़ीं भाविका शर्मा, इंस्टा पर किया...

बिग बॉस 18 में अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की जोड़ी कूब जमी थी.

शो में अविनाश और ईशा को एक-दूसरे से प्यार हो गया था.

लेकिन इस शो से बाहर आते ही दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी है.

फिलहाल अविनाश और ईशा सिंह विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं.

जिसकी तस्वीरें यह दोनों अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर रहे हैं.

अब इसी बीच अविनाश और ईशा के फोटोज सामने आने के बाद एक्ट्रेस भाविका शर्मा ने अविनाश को अनफॉलो कर दिया है.

बता दें कि बिग बॉस 18 के दौरान अविनाश मिश्रा और भाविका शर्मा के अफेयर रूमर्स ने जोर पकड़ा था

हालांकि अविनाश ने भाविका संग अपने रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया थ.

अब इसी बीच दोनों के फोटोज वायरल होने के बाद भाविका ने अविनाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.

