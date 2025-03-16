अविनाश मिश्रा-ईशा सिंह के प्यार से चिढ़ीं भाविका शर्मा, इंस्टा पर किया...
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 16, 2025
बिग बॉस 18 में अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह की जोड़ी कूब जमी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
शो में अविनाश और ईशा को एक-दूसरे से प्यार हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
लेकिन इस शो से बाहर आते ही दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिलहाल अविनाश और ईशा सिंह विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिसकी तस्वीरें यह दोनों अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अब इसी बीच अविनाश और ईशा के फोटोज सामने आने के बाद एक्ट्रेस भाविका शर्मा ने अविनाश को अनफॉलो कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि बिग बॉस 18 के दौरान अविनाश मिश्रा और भाविका शर्मा के अफेयर रूमर्स ने जोर पकड़ा था
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि अविनाश ने भाविका संग अपने रिश्ते को सिरे से खारिज कर दिया थ.
Source:
Bollywoodlife.com
अब इसी बीच दोनों के फोटोज वायरल होने के बाद भाविका ने अविनाश को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अंकित गुप्ता से ब्रेकअप के बाद प्रियंका चाहर चौधरी ने अकेले मनाई होली, फोटोज देख टूटा...
अगली वेब स्टोरी देखें.