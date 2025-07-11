भोजपुरी की इस हसीना की बोल्डनेस देख आहें भरते हैं फैंस
Shashikant Mishra
| Jul 11, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
मोनालिसा अपनी फोटोज के अलावा अपने पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ भी झलक दिखाती रहती हैं.
मोनालिसा कई बार रिवीलिंग ड्रेस पहनकर हद से ज्यादा बोल्ड फोटोशूट करवाती हैं. इसकी तस्वीरें फैंस को दिखाती हैं.
मोनालिसा की तस्वीरें आते ही वायरल हो जाती हैं. एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को पसंद आता है.
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की इन तस्वीरों को फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे रिएक्शन भी देते हैं.
मोनालिसा के फैंस तो उनकी तारीफ करते हैं. वहीं, कई बार एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोल्स की बातों का सामना करना पड़ता है.
मोनालिसा भोजपुरी के साथ ही टीवी इंडस्ट्री में भी एक्टिव हैं. वह टीवी के तमाम सीरियल्स में काम कर चुकी हैं.
