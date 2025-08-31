मोनालिसा के अंदाज पर लट्टू हुए फैंस, फोटोज देख बोले- 'इंडिया की...'
Shashikant Mishra
| Aug 31, 2025
भोजपुरी और टीवी की दुनिया में काफी नाम कमाने वाली मोनालिसा अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.
मोनालिसा सोशल मीडिया पर आए दिन अपने फोटोशूट की झलक फैंस को दिखाती रहती हैं.
मोनालिसा के फैंस उनकी तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं और एक्ट्रेस भी उन्हें निराश नहीं करती हैं.
एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरों से अपने तमाम चाहने वाले फैंस को रूबरू कराया है.
मोनालिसा ने गाउन पहनकर अपना कर्वी फ्लॉन्ट किया है. उनकी अदाओं पर फैंस फिदा हो रहे हैं.
मोनालिसा के फैंस ना सिर्फ फोटोज को लाइक कर रहे हैं बल्कि प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.
एक फैन ने लिखा है, 'इंडिया की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस.' एक फैन ने लिखा है, 'बोल्डनेस ओवरलोडेड.'
