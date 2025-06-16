माथे पर बिंदी, गले में माला, पिंक साड़ी में खूबसूरत लग रहीं भोजपुरी बाला, मोनालिसा का कैप्शन देख चकराया फैंस का सिर

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jun 15, 2025

भोजपुरी स्टार मोनालिसा ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने हाल ही में कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पिंक कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस बार मोनालिसा ने अपनाया देसी और एलिगेंट स्टाइल, जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुक देखते ही बन रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

माथे की छोटी सी बिंदी, गले में माला, और चेहरे की प्यारी सी स्माइल ने उनके लुक को बना दिया सुपर ग्रेसफुल.

Source: Bollywoodlife.com

न्यूड मेकअप और बड़े झुमके उनके इस पूरे ट्रेडिशनल लुक को एकदम परफेक्ट फिनिश दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक ब्लैंक बॉक्स और #judwaajaal #hungamaott जैसे हैशटैग लगाए हैं. जिससे फैंस कन्फ्यूज भी हो गए.

Source: Bollywoodlife.com

यूजर्स कमेंट्स में पूछते नजर आए कि यह पोस्ट किस ओर इशारा कर रही है, क्या कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है?

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और उनके देसी अवतार की जमकर तारीफ हो रही है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नवजोत सिंह सिद्धू की घर वापसी से अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी खतरे में! कौन ले रहा कितनी फीस?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.