माथे पर बिंदी, गले में माला, पिंक साड़ी में खूबसूरत लग रहीं भोजपुरी बाला, मोनालिसा का कैप्शन देख चकराया फैंस का सिर
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 15, 2025
भोजपुरी स्टार मोनालिसा ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से सोशल मीडिया का तापमान बढ़ा दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने हाल ही में कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह पिंक कलर की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस बार मोनालिसा ने अपनाया देसी और एलिगेंट स्टाइल, जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुक देखते ही बन रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
माथे की छोटी सी बिंदी, गले में माला, और चेहरे की प्यारी सी स्माइल ने उनके लुक को बना दिया सुपर ग्रेसफुल.
Source:
Bollywoodlife.com
न्यूड मेकअप और बड़े झुमके उनके इस पूरे ट्रेडिशनल लुक को एकदम परफेक्ट फिनिश दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक ब्लैंक बॉक्स और #judwaajaal #hungamaott जैसे हैशटैग लगाए हैं. जिससे फैंस कन्फ्यूज भी हो गए.
Source:
Bollywoodlife.com
यूजर्स कमेंट्स में पूछते नजर आए कि यह पोस्ट किस ओर इशारा कर रही है, क्या कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है?
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और उनके देसी अवतार की जमकर तारीफ हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नवजोत सिंह सिद्धू की घर वापसी से अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी खतरे में! कौन ले रहा कितनी फीस?
अगली वेब स्टोरी देखें.