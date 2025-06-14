मोनालिसा ने दिखाईं ग्लैमरस अदाएं, लोग बोले- 'बिना मेकअप...'
Shashikant Mishra
| Jun 14, 2025
भोजपुरी और टीवी में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है.
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा ने एक बार अपने फोटोशूट की झलक दिखाई है.
मोनालिसा ने गाउन पहनकर जमकर अदाएं दिखाई हैं जो फैंस को दिल जीत रही हैं.
मोनालिसा की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही छा गई हैं.
मोनालिसा की तस्वीरों को फैंस जहां पसंद कर रहे हैं. वहीं, उनको ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है.
मोनालिसा का नो मेकअप लुक तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है.
एक यूजर ने लिखा है, 'बिना मेकअप के कितना खराब लग रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये क्या हो गया?'
