मोनालिसा ने दिखाईं ग्लैमरस अदाएं, लोग बोले- 'बिना मेकअप...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 14, 2025

भोजपुरी और टीवी में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आता है.

Source: Bollywoodlife.com

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा ने एक बार अपने फोटोशूट की झलक दिखाई है.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा ने गाउन पहनकर जमकर अदाएं दिखाई हैं जो फैंस को दिल जीत रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही छा गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा की तस्वीरों को फैंस जहां पसंद कर रहे हैं. वहीं, उनको ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

मोनालिसा का नो मेकअप लुक तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया है.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने लिखा है, 'बिना मेकअप के कितना खराब लग रही है.' एक यूजर ने लिखा है, 'ये क्या हो गया?'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 150 करोड़ी होने से एक कदम दूर है 'हाउसफुल 5', जानें कलेक्शन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.